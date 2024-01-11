Ворог найбільше атакує на трьох напрямках: що зараз відбувається на фронті (карти)

Українські військові відбили всі атаки

За останню добу, 10 січня, на фронті сталося 73 бойових зіткнення. Найскладнішими залишаються три напрямки — Авдіївський, Мар’їнський та Куп’янський.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у четвер, 11 січня. Найбільше ворог атакував в районі Авдіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 1 атаку противника біля Кліщіївки Донецької області. Водночас деякі військові у соцмережах повідомляють, що на цьому напрямку окупанти найбільше атакують в районі Хромового.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там було відбито 16 атак.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що, на думку колишнього співробітника Служби безпеки України Івана Ступака, російські окупанти зможуть продовжувати активний наступ ще кілька місяців. Після цього ситуація перейде до рук України.