Ситуація на фронті: ворог найактивніший одразу на трьох напрямках (карта)

Ворог продовжує намагатися вибити з позиції українських воїнів на одному із напрямків на півдні

За останню добу на фронті сталося 77 бойових зіткнень. Найактивнішими за атаками залишаються три напрямки — Авдіївський, Мар’їнський та Куп’янський.

На одному з напрямків ворог втрачає велику кількість живої сили та техніки, але наполегливо намагається вибити українські підрозділи з позицій. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ у середу, 10 січня.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямі українські воїни за добу відбили 8 атак ворога у районі Сіньківки Харківської області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку військові стримують російських окупантів, які намагаються захопити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. За добу було відбито 11 атак недалеко від Новобахмутівки, Авдіївки, Північного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямі Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Бахмутському напрямку відбито 3 атаки противника у Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Одна атака була відбита на Шахтарському напрямку біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські військові відбили 2 атаки окупантів на захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Ворог зазнає значних втрат, але продовжує намагатися вибити з позиції українських воїнів. За останню добу ворог зробив 9 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов прокоментував "Телеграфу" статтю західних ЗМІ, де йшлося про ймовірний наступ росіян на Харківську область вже в січні 2024 року.