У січні буде нове вторгнення на Харківщину? Полковник ЗСУ відповів на гучну статтю західних ЗМІ

Частину російських сил буквально розмазана вздовж кордону з нашими Чернігівською, Сумською та Харківською областями

Західні ЗМІ наробили галасу статтею, в якій йшлося про можливий повторний наступ росіян на Харківщину, але насправді не варто переживати з цього приводу. Говорити, що ворог сконцентрував серйозні ресурси для вторгнення, говорити не доводиться.

Таку думку висловив у коментарі "Телеграфу" військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов. За його словами, на території РФ, звідки потенційно міг би бути напад на Харківщину, недостатня кількість живої сили, щоб втілити в життя цей план.

"Привертає до себе увагу нещодавнє повідомлення західної преси, що мало не в середині січня російська армія нібито готує наступ на Харківщині з прицілом на Харків. Але річ у тому, що на території областей РФ, які межують з Україною і звідки може бути потенційне вторгнення (Брянська, Курська, Бєлгородська), контингент ворожої армії складає близько 26 тисяч осіб. Причому це не найкращі підрозділи, в основному аналог нашої територіальної оборони. До того ж цей комплект сил і засобів буквально розмазаний уздовж кордону з нашими Чернігівською, Сумською та Харківською областями", – пояснює полковник.

Селезньов підкреслив, що зараз не доводиться говорити про те, що ворог сконцентрував серйозні ресурси на території РФ для нового вторгнення на Харківську область. Для цього йому знадобилося б мінімум кілька десятків тисяч професійних військових з відповідним озброєнням та бронетехнікою.

"Упевнений, що українська розвідка та розвідки країн-партнерів відслідковують ситуацію. І вже навіть зроблено відповідні заяви", – додав співрозмовник видання.

Також Селезньов вважає, що сумнівів у тому, що окупанти намагатимуться діяти широким фронтом і шукатимуть слабкі місця, немає. Якщо вони знайдуть слабину, то спробують закидати саме цю ділянку додатковими ресурсами, сподіваючись на прорив.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Війна-2024: чому ЗСУ роблять ставку на Крим і чи буде нова атака ворога на Харків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Олексій Мельник розповів, як російські окупанти використовують погодні умови на фронті.