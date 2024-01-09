В январе будет новое вторжение на Харьковщину? Полковник ВСУ ответил на громкую статью западных СМИ

Часть российских сил средств буквально размазана вдоль границы с нашими Черниговской, Сумской и Харьковской областями

Западные СМИ наделали шуму статьей, в которой шла речь о возможном повторном наступлении россиян на Харьковщину, но на самом деле переживать по данному поводу не стоит. Говорить, что враг сконцентрировал серьезные ресурсы для вторжения, не приходится.

Такое мнение выразил в комментарии "Телеграфу" военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, на территории РФ, откуда потенциально могло бы быть нападение на Харьковщину, недостаточное количество живой силы, чтобы воплотить в жизнь этот план.

"Обращает на себя внимание недавнее сообщение западной прессы, что чуть ли не в середине января российская армия якобы готовит наступление на Харьковщине с прицелом на Харьков. Но дело в том, что на территории областей РФ, которые граничат с Украиной и откуда может быть потенциальное вторжение (Брянская, Курская, Белгородская), контингент вражеской армии составляет около 26 тысяч человек. Причем это не лучшие подразделения, в основном – аналог нашей территориальной обороны. К тому же, этот комплект сил и средств буквально размазан вдоль границы с нашими Черниговской, Сумской и Харьковской областями", – поясняет полковник.

Селезнев подчеркнул, что в настоящий момент не приходится говорить о том, что враг сконцентрировал серьезные ресурсы не территории РФ для нового вторжения на Харьковскую область. Для этого ему бы понадобилось минимум несколько десятков тысяч профессиональных военных с соответствующим вооружением и бронетехникой.

"Уверен, что украинская разведка и разведки стран-партнеров отслеживают ситуацию. И уже даже сделаны соответствующие заявления", – добавил собеседник издания.

Также Селезнев считает, что сомнений в том, что оккупанты будут пытаться действовать по широкому фронту и искать слабые места, нет. Если они найдут слабину, то попробуют забрасывать именно этот участок дополнительными ресурсами, надеясь на прорыв.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Война-2024: почему ВСУ делают ставку на Крым и будет ли новая атака врага на Харьков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Алексей Мельник рассказал, как российские оккупанты используют погодные условия на фронте.