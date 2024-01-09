Надеются на "генерала мороза"? Как россияне пользуются погодными условиями на фронте

Наши воины стойко держат оборону несмотря на сложную погоду

В Украину пришли серьезные морозы, в связи с чем россияне активизировали обстрелы Украины ракетами и "шахедами", стремясь в холода оставить украинцев без тепла и света. Что касается успешности продвижения вражеской тяжелой техники на фронте, погода не является тут единственным решающим фактором.

"Скорее всего, россияне учитывают погодный фактор при планировании своих ударов, поскольку действительно чем ниже температура воздуха, тем больше угроза в случае повреждения критической энергетической инфраструктуры. Здесь все очевидно. По-моему, атака на Украину 8 января указывает на то, что одним из факторов определения времени, очевидно, был температурный, ведь при низкой температуре вред от таких ударов больше", — отметил со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью OBOZ.UA.

Он добавил, что вопреки бытующему мнению: замерзает почва – может проехать танк, он не был бы на сто процентов уверен в том, что, как только замерзла почва, россияне двинут танковые колонны. Существуют и другие факторы.

"Потому что достаточно большой опыт того, насколько сейчас возможно проведение наступательных операций с применением каких-либо более или менее крупных механизированных подразделений. При этом климатический фактор – лишь одно из тех существующих ограничений. Если взять последние недели, то попытки России атаковать колонной из 3-5 танков и бронетранспортеров – это фактически было полностью гарантированным поражением с помощью беспилотников и артиллерии. Поэтому здесь я не стал бы проводить прямую аналогию между морозом и танковыми колоннами в России, которые пошли в наступление", — резюмировал Мельник.

Как сообщал "Телеграф", за минувшие сутки россияне активизировались на фронте. За 8 января произошло 67 боевых столкновений. По сравнению с предыдущим днем, интенсивность боев возросла — 7 января их было 35.