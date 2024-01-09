Сподіваються на "генерала мороза"? Як росіяни користуються погодними умовами на фронті

Наші воїни стійко тримають оборону, незважаючи на складну погоду

В Україну прийшли серйозні морози, у зв’язку з чим росіяни активізували обстріл України ракетами та "шахедами", прагнучи в холоди залишити українців без тепла і світла. Щодо успішності просування ворожої важкої техніки на фронті, погода не є єдиним вирішальним чинником.

"Скоріш за все, росіяни враховують погодний фактор при плануванні своїх ударів, оскільки дійсно чим нижча температура повітря, тим більша загроза у разі пошкодження критичної енергетичної інфраструктури. Тут все очевидно. На мою думку, атака на Україну 8 січня вказує на те, що одним із факторів визначення часу, вочевидь, був температурний, адже за низької температури шкода від таких ударів більша", — зазначив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв’ю OBOZ.UA.

Він додав, що всупереч наявній думці: замерзає ґрунт – може проїхати танк, він не був би на сто відсотків упевнений у тому, що, як тільки замерз ґрунт, росіяни рушать танковими колонами. Адже існують й інші чинники.

"Тому що досить великий досвід того, наскільки зараз можливе проведення наступальних операцій із застосуванням якихось більш-менш великих механізованих підрозділів. При цьому кліматичний фактор – лише одне з тих існуючих обмежень. Якщо взяти останні тижні, то спроби Росії атакувати колоною з 3-5 танків і бронетранспортерів — це фактично було повністю гарантованим ураженням за допомогою безпілотників і артилерії. Тому тут я не став би проводити пряму аналогію між морозом і танковими колонами в Росії, що пішли в наступ", — резюмував Мельник.

Як повідомляв "Телеграф", за минулу добу росіяни активізувалися на фронті. За 8 січня сталося 67 бойових зіткнень. Порівняно з попереднім днем інтенсивність боїв зросла — 7 січня їх було 35.