ISW: постачання західних систем ППО Україні мають зараз вирішальне значення

Окрім систем ППО, Україні потрібні також боєприпаси до них

Постачання Україні західних систем протиповітряної оборони та ракет для них на цей момент мають вирішальне значення для перебігу бойових дій. Російські терористи намагаються адаптуватися до можливостей української протиповітряної оборони, а Україна активно розвиває свою оборонну промисловість, чому нацистський режим Росії намагається усіма силам завадити.

Про це пише ISW у своєму звіті за 8 січня. Аналітики відзначають, що зараз українські та російські війська фактично влаштували тактичні та технологічні перегони з постійними експериментами та спробами пробити оборону.

"Постачання західних систем протиповітряної оборони та ракет, що продовжуються і збільшуються, в Україну мають вирішальне значення, оскільки російські війська продовжують експериментувати з новими способами подолання української протиповітряної оборони. Включення систем ППО, наданих Заходом, до системи протиповітряної оборони України мало важливе значення для здатності України захищатися від російських ракет, особливо балістичних", – сказано у повідомленні.

Окрім того, у звіті відзначається, що такі постачання мають важливе значення в короткостроковій та середньостроковій перспективі – оскільки дозволяють захищати український військово-промисловий комплекс. Навіть в США відзначають критичне значення такої допомоги – зокрема, про це згадував речник Державного департаменту Метью Міллер.

Нагадаємо, ворожа ракетна атака 2 січня стала однією з найбільших атак із початку широкомасштабного вторгнення Росії. Того дня окупанти запустили 35 "шахедів" і щонайменше 70 крилатих ракет.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що масований ракетний удар на новорічні свята, коли терористи випустили по Україні сотні ракет і ударних дронів, можна порівняти за потужністю із застосуванням тактичної ядерної зброї. Принаймні одного з його видів.

Вранці 8 січня РФ знову завдала масованого удару по Україні. Під час нього агресор застосував крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА.