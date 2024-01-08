Ворог знову бив по Хмельниччині, в області працювало ППО: деталі

Окупанти не в перше атакують область

Ракетна атака по Україні триває вже не першу годину. Окупанти випустили ракети по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та іншим областям. Вибухи чули і на Хмельниччині.

Про роботу ППО повідомили в Хмельницькій ОДА. Джерела повідомляли про ракети в напрямку Хмельницького, Старокостянтинова (Хмельницький район) та Шепетівки. В Хмельницькому повідомляють про проблеми з постачанням електроенергії.

Область вже вкотре піддається атаці ворога. На Хмельниччині лунали вибухи в ніч проти 31 грудня, вранці 5 січня та в ніч на 6 січня. Є постраждалі та руйнування. Окупанти використовують також безпілотники-"шахеди". Старокостянтинів у Хмельницькому районі ворог атакує затято вже не перший місяць — в цьому населеному пункті знаходиться військова авіабаза. Також в області в місті Нетішин розташована одна з українських АЕС.

Раніше "Телеграф" розповідав про ракетну атаку по Україні — чотири вибухи пролунали в Харкові. Повідомляється про постраждалу та влучання в промислові об'єкти. Пожежу гасять співробітники ДСНС.