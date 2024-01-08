Враг снова бил по Хмельнитчине, в области работало ПВО: детали

Оккупанты не в первые атакуют область

Ракетная атака по Украине длится уже не первый час. Оккупанты выпустили ракеты по Харькову, Днепру, Запорожью и другим областям. Взрывы слышали и в Хмельницкой области.

О работе ПВО сообщили в Хмельницкой ОГА. Источники сообщали о ракетах в направлении Хмельницкого, Староконстантинова (Хмельницкий район) и Шепетовки. В Хмельницком сообщают о проблемах со снабжением электроэнергией.

Область в очередной раз подвергается атаке врага. В Хмельнитчине раздавались взрывы в ночь на 31 декабря, утром 5 января и в ночь на 6 января. Есть пострадавшие и разрушения. Оккупанты используют также беспилотники-шахеды. Староконстантинов в Хмельницком районе враг атакует упорно уже не первый месяц — в этом населенном пункте находится военная авиабаза. Также в области Нетишина расположена одна из украинских АЭС.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ракетной атаке по Украине — четыре взрыва прогремели в Харькове. Сообщается о пострадавшей и попадании в промышленные объекты. Пожар тушат сотрудники ГСЧС.