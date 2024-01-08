В Днепре и области раздались взрывы: что известно на данный момент (обновляется)

Над городом работает украинская ПВО

В Днепре утром 8 января прогремели взрывы. Предварительно, российские террористы атаковали город ракетами Х-47М2 "Кинжал", также в сторону города улетают ракеты Х-101, запущенные террористами из Ту-95МС.

Украинская противовоздушная оборона работает над городом, крылатые ракеты террористов сбиваются.

07:38 Мониторинговые каналы сообщают о взрыве в Кривом Роге.

07:35 Воздушные силы сообщили о движении "Кинжала" в сторону Днепра/Кривого Рога.

07:20 Мэр Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил массированный ракетный теракт, направленный на город.

07:15 Сообщается о взрывах в Кривом Роге и в пригороде Днепра.

Уточнение от мониторинга – на два города летели ракеты Х-22, а не "Кинжалы".

07:10 Сообщают об очередных взрывах в Кривом Роге.

07:05 По данным мониторинга, сохраняется угроза ракет Х-22/32 для Днепропетровщины и областного центра. Ракеты были запущены террористами с самолетов Ту-22М3.

Между тем, сообщают о мощных взрывах в Кривом Роге. Город атакуют ракетами Х-22/32.

06:50 Мониторинговые каналы сообщают, что в направлении Днепра очень много целей. Предварительно, это не только ракеты "Кинжал", но и Х-101/555 с Ту-95МС.

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Ранее "Телеграф" писал, что регулярными массированными атаками на Украину РФ не только пытается уничтожить ПВО. Враг хочет, чтобы Силы обороны потратили запас ракет для ЗРК Patriot и ослабили защиту неба.