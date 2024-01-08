У Дніпрі та області пролунали вибухи: що відомо на цей момент (оновлюється)

Над містом працює українська ППО

У Дніпрі вранці 8 січня пролунали вибухи. Попередньо, російські терористи атакували місто ракетами Х-47М2 "Кинджал", також у бік міста летять ракети Х-101, запущені терористами з Ту-95МС.

Українська протиповітряна оборона працює над містом, крилаті ракети терористів збиваються.

07:38 Моніторингові канали повідомляють про вибух у Кривому Розі.

07:35 Повітряні сили повідомили про рух "Кинджалу" у бік Дніпра/Кривого Рога.

07:20 Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив масований ракетний теракт, спрямований на місто.

07:15 Повідомляється про вибухи у Кривому Розі та у передмісті Дніпра.

Уточнення від моніторингу – на два міста летіли ракети Х-22, а не "Кинджали".

07:10 Повідомляють про чергові вибухи у Кривому Розі.

07:05 За даними моніторингу, зберігається загроза ракет Х-22/32 для Дніпропетровщини та обласного центру. Ракети були запущені терористами з літаків Ту-22М3.

Тим часом повідомляють про потужні вибухи у Кривому Розі. Місто атакують ракетами Х-22/32.

06:50 Моніторингові канали повідомляють, що у напрямку Дніпра дуже багато цілей. Попередньо, це не тільки ракети "Кинджал", але й Х-101/555 з Ту-95МС.

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Раніше "Телеграф" писав, що регулярними масованими атаками на Україну РФ не лише намагається знищити ППО. Ворог хоче, щоб Сили оборони витратили запас ракет для ЗРК Patriot та послабили захист неба.