Украину утром массированно атакуют ракетами, есть пуск "Кинжалов": где слышны взрывы (обновляется)
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Атака может происходить в несколько волн
Утром 8 января российские оккупанты могут совершить массированный ракетный удар по Украине. Об этом свидетельствуют поднятые в небо 10 единиц стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые вылетели из Мурманской области.
В мониторинговых Telegram-каналах сообщают, что по состоянию на 05:50 зафиксировано вхождение 3-х бортов Ту-95 в Каспийский регион России. Количество бортов велико, что говорит о возможном массированном обстреле в несколько волн.
Воздушная тревога объявлена уже в большинстве областей Украины. В связи с вероятностью очередного обстрела, всех граждан просят находиться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.
07:39 В Харькове за утро минимум 4 прилета — глава ОВА Олег Синегубов.
07:38 Ракета через Ивано-Франковскую область в направлении Львовщины.
07:37 На Харьковщине снова прогремели взрывы.
07:37 Взрывы в Кривом Роге.
07:36 Угроза баллистики в Запорожье.
07:35 Зафиксирован пуск "Кинжала". Ориентировочное направление – Днепр.
07:32 В сети сообщают, что оккупанты попали по жилым домам в Запорожье.
07:30 Баллистические ракеты летят в сторону Чернигова.
07:28 Большинство крылатых ракет – в воздушном пространстве Хмельнитчины — ВС ВСУ.
07:26 Крылатые ракеты снова в Тернопольской области развернулись в Хмельницкую область.
07:25 В направлении Запорожья выпущены баллистические ракеты — Воздушные силы Украины.
07:24 Угроза – Хмельницкая, Житомирская, Тернопольская области (остатки выпущенных ракет).
07:23 В Хмельницкой области прогремели взрывы.
07:22 Взрывы в Запорожье.
07:20 Повторный пуск "Кинжала". Направление — Киевщина.
07:17 Харьков атакуют ракетами. Раздаются мощные взрывы.
07:16 Взрывы в Кривом Роге и пригороде Днепра.
07:16 Пуск баллистики из Крыма на Кривой Рог.
07:15 Крылатые ракеты Х-101/555 разворачиваются на 180 градусов, курс на Староконстантинов Хмельницкой области.
07:14 Пуск баллистики с Джанкоя в сторону Запорожья.
07:13 4-й МиГ-31К взлетел со Саваслейки Нижегородской области.
07:11 Ракеты повернули в сторону Хмельнитчины. В сторону Днепра — баллистика.
07:09 Зафиксирован пуск "Кинжала".
07:08 В Харькове прогремели взрывы.
"Утро начинается с взрыва в городе. Возможны еще прилеты и призываю всех быть осторожными", — написал мэр города Игорь Терехов.
07:07 Взрывы в Запорожье.
07:03 Пуски Х-22 по Харьковской области.
07:02 Некоторые ракеты с Тернопольской области курсом на Львовскую.
07:01 Взрывы в Запорожье.
06:58 Пуски С-400 в сторону Запорожья.
06:56 Мониторинговые каналы сообщают, что ТУ-22М3 развернулись в сторону пусковых рубежей. Особенно внимательными нужно быть Харькову и области!
06:55 Ракеты проходят через Хмельницкую область на Тернопольщину.
06:54 Около 10 ракет летят через Винницу к западу Украины.
06:53 Взлет третьего МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области — Воздушные силы Украины.
06:50 Два Ту22м3 в воздушном пространстве Курской области. Есть угроза пуска ракет Х-22/X-32.
06:49 Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К.
06:47 Крылатые ракеты заходят на Днепр.
06:46 Три волны ракет уже в воздушном пространстве Украины.
06:45 Крылатые ракеты зафиксированы в Винницкой области курсом на Каменец Подольский.
06:43 По сверхзвуковым целям на Днепр — чисто. С востока часть Х-101/555 будет проходить вдоль/в направлении города.
06:42 В Днепре прогремели взрывы. Перед этим на город летела ракета "Кинжал".
06:40 Сверхзвуковые цели направлены в сторону Днепра. Всех просят быть в укрытиях.
06:39 Крылатые ракеты заходят в воздушное пространство Винницкой области. Зафиксирована группа ракет через Харьковскую область на Днепропетровщину.
06:36 В Воздушных силах Украины сообщают о пусках ракет "Кинжал" со стороны оккупантов.
06:33 Ракеты летят потенциально на Виннитчину, Гайсинский район.
06:31 Группа ракет на юге Киевщины – в западном направлении.
06:30 Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
06:28 Первые крылатые ракеты заходят из Курской области в Полтавскую область через Сумщину.
06:25 Зафиксирована ракета Х-59 через Сумщину в направлении Переяслава.
06:20 В течение следующих 40 минут вражеские ракеты зайдут в воздушное пространство Украины.
06:16 Авиационная ракета Х-59 летит в сторону Днепра.
06:11 Пуски крылатых ракет стратегической авиацией по Каспийскому направлению. Время долета до границ — 60 минут. В воздухе находится 11 бомбардировщиков.
06:09 Ракета идет через Харьковщину в направлении Днепропетровской области.
06:00 Зафиксирован пуск авиационной ракеты Х-59 на Миргород Полтавской области.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 января российские оккупанты нанесли удар по Донецкой области. В результате погибли 11 человек, среди которых были дети.