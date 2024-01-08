Украину утром массированно атакуют ракетами, есть пуск "Кинжалов": где слышны взрывы (обновляется)

Атака может происходить в несколько волн

Утром 8 января российские оккупанты могут совершить массированный ракетный удар по Украине. Об этом свидетельствуют поднятые в небо 10 единиц стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые вылетели из Мурманской области.

В мониторинговых Telegram-каналах сообщают, что по состоянию на 05:50 зафиксировано вхождение 3-х бортов Ту-95 в Каспийский регион России. Количество бортов велико, что говорит о возможном массированном обстреле в несколько волн.

Воздушная тревога объявлена уже в большинстве областей Украины. В связи с вероятностью очередного обстрела, всех граждан просят находиться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

07:39 В Харькове за утро минимум 4 прилета — глава ОВА Олег Синегубов.

07:38 Ракета через Ивано-Франковскую область в направлении Львовщины.

07:37 На Харьковщине снова прогремели взрывы.

07:37 Взрывы в Кривом Роге.

07:36 Угроза баллистики в Запорожье.

07:35 Зафиксирован пуск "Кинжала". Ориентировочное направление – Днепр.

07:32 В сети сообщают, что оккупанты попали по жилым домам в Запорожье.

07:30 Баллистические ракеты летят в сторону Чернигова.

07:28 Большинство крылатых ракет – в воздушном пространстве Хмельнитчины — ВС ВСУ.

07:26 Крылатые ракеты снова в Тернопольской области развернулись в Хмельницкую область.

07:25 В направлении Запорожья выпущены баллистические ракеты — Воздушные силы Украины.

07:24 Угроза – Хмельницкая, Житомирская, Тернопольская области (остатки выпущенных ракет).

07:23 В Хмельницкой области прогремели взрывы.

07:22 Взрывы в Запорожье.

07:20 Повторный пуск "Кинжала". Направление — Киевщина.

07:17 Харьков атакуют ракетами. Раздаются мощные взрывы.

07:16 Взрывы в Кривом Роге и пригороде Днепра.

07:16 Пуск баллистики из Крыма на Кривой Рог.

07:15 Крылатые ракеты Х-101/555 разворачиваются на 180 градусов, курс на Староконстантинов Хмельницкой области.

07:14 Пуск баллистики с Джанкоя в сторону Запорожья.

07:13 4-й МиГ-31К взлетел со Саваслейки Нижегородской области.

07:11 Ракеты повернули в сторону Хмельнитчины. В сторону Днепра — баллистика.

07:09 Зафиксирован пуск "Кинжала".

07:08 В Харькове прогремели взрывы.

"Утро начинается с взрыва в городе. Возможны еще прилеты и призываю всех быть осторожными", — написал мэр города Игорь Терехов.

07:07 Взрывы в Запорожье.

07:03 Пуски Х-22 по Харьковской области.

07:02 Некоторые ракеты с Тернопольской области курсом на Львовскую.

07:01 Взрывы в Запорожье.

06:58 Пуски С-400 в сторону Запорожья.

06:56 Мониторинговые каналы сообщают, что ТУ-22М3 развернулись в сторону пусковых рубежей. Особенно внимательными нужно быть Харькову и области!

06:55 Ракеты проходят через Хмельницкую область на Тернопольщину.

06:54 Около 10 ракет летят через Винницу к западу Украины.

06:53 Взлет третьего МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области — Воздушные силы Украины.

06:50 Два Ту22м3 в воздушном пространстве Курской области. Есть угроза пуска ракет Х-22/X-32.

06:49 Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К.

06:47 Крылатые ракеты заходят на Днепр.

06:46 Три волны ракет уже в воздушном пространстве Украины.

06:45 Крылатые ракеты зафиксированы в Винницкой области курсом на Каменец Подольский.

06:43 По сверхзвуковым целям на Днепр — чисто. С востока часть Х-101/555 будет проходить вдоль/в направлении города.

06:42 В Днепре прогремели взрывы. Перед этим на город летела ракета "Кинжал".

06:40 Сверхзвуковые цели направлены в сторону Днепра. Всех просят быть в укрытиях.

06:39 Крылатые ракеты заходят в воздушное пространство Винницкой области. Зафиксирована группа ракет через Харьковскую область на Днепропетровщину.

06:36 В Воздушных силах Украины сообщают о пусках ракет "Кинжал" со стороны оккупантов.

06:33 Ракеты летят потенциально на Виннитчину, Гайсинский район.

06:31 Группа ракет на юге Киевщины – в западном направлении.

06:30 Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

06:28 Первые крылатые ракеты заходят из Курской области в Полтавскую область через Сумщину.

06:25 Зафиксирована ракета Х-59 через Сумщину в направлении Переяслава.

06:20 В течение следующих 40 минут вражеские ракеты зайдут в воздушное пространство Украины.

06:16 Авиационная ракета Х-59 летит в сторону Днепра.

06:11 Пуски крылатых ракет стратегической авиацией по Каспийскому направлению. Время долета до границ — 60 минут. В воздухе находится 11 бомбардировщиков.

06:09 Ракета идет через Харьковщину в направлении Днепропетровской области.

06:00 Зафиксирован пуск авиационной ракеты Х-59 на Миргород Полтавской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 января российские оккупанты нанесли удар по Донецкой области. В результате погибли 11 человек, среди которых были дети.