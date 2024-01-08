Україну вранці масовано атакують ракетами, є пуск "Кинджалів": де чути вибухи (оновлюється)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1571
Атака може відбуватися у кілька хвиль
Вранці 8 січня російські окупанти можуть зробити масований ракетний удар по Україні. Про це свідчать підняті в небо 10 одиниць стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які вилетіли з Мурманської області.
У моніторингових Telegram-каналах повідомляють, що станом на 05.50 зафіксовано входження 3-х бортів Ту-95 в Каспійський регіон Росії. Кількість бортів велика, що говорить про можливий масований обстріл у кілька хвиль.
Повітряна тривога оголошена вже у більшості областей України. У зв’язку з ймовірністю чергового обстрілу всіх громадян просять перебувати у безпечних місцях до відповідного розпорядження.
07:26 Крилаті ракети знову на Тернопільщині розгорнулися до Хмельницької області.
07:25 У напрямку Запоріжжя випущено балістичні ракети — Повітряні сили України.
07:24 Загроза — Хмельницька, Житомирська, Тернопільська області (залишки випущених ракет).
07:23 На Хмельниччині прогриміли вибухи.
07:22 Вибухи у Запоріжжі.
07:20 Повторний пуск "Кинджала". Напрямок – Київщина.
07:17 Харків атакують ракетами. Лунають сильні вибухи.
07:16 Вибухи у Кривому Розі та передмісті Дніпра.
07:16 Пуск балістики із Криму на Кривий Ріг.
07:15 Крилаті ракети Х-101/555 розгортаються на 180 градусів, курс на Старокостянтинів Хмельницької області.
07:14 Пуск балістики з Джанкоя у бік Запоріжжя.
07:13 4-й МіГ-31К злетів із Саваслейки Нижньогородської області.
07:11 Ракети повернули у бік Хмельниччини. У бік Дніпра – балістика.
07:09 Зафіксовано запуск "Кинджала".
07:08 У Харкові пролунали вибухи.
"Ранок починається з вибуху в місті. Можливі ще прильоти та закликаю всіх бути обережними", — написав мер міста Ігор Терехов.
07:07 Вибухи у Запоріжжі.
07:05 Зафіксовано ракети у бік Кривого Рогу.
07:03 Пуски Х-22 Харківською областю.
07:02 Деякі ракети з Тернопілля курсом на Львівську.
07:01 Вибухи у Запоріжжі.
06:58 Пуски С-400 у бік Запоріжжя.
06:56 Моніторингові канали повідомляють, що ТУ-22М3 розгорнулися у бік пускових рубежів. Особливо уважними треба бути Харкову та області!
06:55 Ракети проходять через Хмельницьку область на Тернопіллі.
06:54 Близько 10 ракет летять через Вінницю на захід України.
06:53 Зліт третього МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області – Повітряні сили України.
06:50 Два Ту22м3 у повітряному просторі Курської області. Є загроза запуску ракет Х-22/X-32.
06:49 Зафіксовано зліт ще одного МІГ-31К.
06:47 Крилаті ракети заходять на Дніпро.
06:46 Три хвилі ракет уже у повітряному просторі України.
06:45 Крилаті ракети зафіксовано на Вінниччині курсом на Кам'янець Подільський.
06:42 У Дніпрі пролунали вибухи.
06:40 Надзвукові цілі спрямовані у бік Дніпра. Усіх просять бути в укриттях.
06:39 Крилаті ракети заходять у повітряний простір Вінницької області. Зафіксовано групу ракет через Харківську область на Дніпровщину.
06:36 У Повітряних силах України повідомляють про запуски ракет "Кинджал" з боку окупантів.
06:33 Ракети летять потенційно на Вінниччину, Гайсинський район.
06:31 Група ракет на півдні Київщини – у західному напрямку.
06:30 Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
06:28 Перші крилаті ракети заходять із Курської області на Полтавщину через Сумщину.
06:25 Зафіксовано ракету Х-59 через Сумщину у напрямку Переяслава.
06:20 Протягом наступних 40 хвилин ворожі ракети зайдуть у повітряний простір України.
06:16 Авіаційна ракета Х-59 летить у бік Дніпра.
06:11 Пуски крилатих ракет стратегічною авіацією за Каспійським напрямком. Час дольоту до кордонів — 60 хвилин. У повітрі знаходиться 11 бомбардувальників.
06:09 Ракета йде через Харківщину у напрямку Дніпропетровської області.
06:00 Зафіксовано запуск авіаційної ракети Х-59 на Миргород Полтавської області.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 січня російські окупанти завдали удару по Донецькій області. Внаслідок цього загинули 11 людей, серед яких були діти.