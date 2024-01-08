Російські терористи підняли в небо стратегічну авіацію: що відомо

Вранці терористи можуть здійснити масовий ракетний пуск по Україні

Російські терористи підняли в небо 10 одиниць стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Нацистські літаки вилетіли з авіабази "Оленья" у Мурманській області, цілком можливий масовий ракетний теракт вранці.

Про це повідомляють моніторингові канали. Офіційного повідомлення від Повітряних сил ще не було.

Орієнтовно літаки терористів увійдуть на пускові рубежі поблизу Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону розрахунково о 05:00-05:30. Якщо буде черговий масовий ракетний теракт, входження ракет до повітряного простору України очікується після 06:00 8 січня.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 29 грудня російські терористи здійснили масштабну атаку по українських містах. Загалом ворог випустив понад 80 ракет і 25 дронів. Вибухи того ранку чули в багатьох містах. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, торговий центр, склади, приватний сектор тощо. Це була наймасовіша атака з повітря Україною.

Нагадаємо, ворожа ракетна атака 2 січня стала однією із найбільших атак від початку широкомасштабного вторгнення Росії. Того дня окупанти запустили 35 "шахедів" та щонайменше 70 крилатих ракет.

Масований ракетний удар на новорічні свята, коли терористи випустили по Україні сотні ракет та ударних дронів, можна порівнювати за потужністю із застосуванням тактичної ядерної зброї. Принаймні одного з його видів.