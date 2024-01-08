В Харькове громко: город и область массированно обстреливают ракетами, есть пострадавшие (обновляется)

Обстрел в городе фиксировали и накануне ночью

Утром 8 января Украину массированно атаковали ракетами из России и оккупированного Крыма. Взрывы слышали в нескольких областях страны. Среди них – Харьковская.

Сообщается о взрывах в области и в областном центре. Взрывы в Харькове подтвердил городской голова Игорь Терехов, который подчеркнул, что возможны еще прилеты, поэтому нужно оставаться в укрытиях. Взрывы в области подтвердил глава ОГА Олег Синегубов. Предварительно — в городе прогремели по меньшей мере три взрыва.

7:40 Синегубов сообщил о минимум четырех ударах по Харькову. Пока без пострадавших. Под атакой находился город Змиев Чугуевского района. Оккупанты попали в частный дом. Пострадали два человека, им оказывают помощь, еще два человека могли оказаться под завалами.

7:35 Сообщают про еще один взрыв

В ночь на 8 января Харьков уже находился под ракетным ударом. В одном из пострадавших районов город попадал рядом с частной жилой застройкой. По данным городских властей, предварительно, без разрушений и пострадавших. До следующей серии обстрелов не прошло и 12 часов. По данным Синегубова, 2 удара по Харькову в ночь на 8 января, предварительно нанесли ракетами С-300, попадания также были в Волчанской общине.

Ранее "Телеграф" сообщал о взрывах в Днепре и Запорожье. Оккупанты использовали по Днепру и области несколько видов ракет. По Запорожской области обстрелы могли вести из временно оккупированного Крыма. Сообщается о серии взрывов в городе.