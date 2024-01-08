У Харкові гучно: місто та область масовано обстрілюють ракетами, є постраждалі (оновлюється)

Обстріл в місті фіксували і напередодні вночі

Вранці 8 січня Україну масовано атакували ракетами з Росії та окупованого Криму. Вибухи чули у кількох областях країни. Серед них Харківська.

Повідомляють про вибухи в області та в обласному центрі. Вибухи в Харкові підтвердив міський голова Ігор Терехов, який наголосив, що можливі ще прильоти, тож потрібно залишатися в укриттях. Вибухи в області підтвердив голова ОДА Олег Синєгубов. Попередньо — у місті пролунали щонайменше три вибухи.

7:40 Синєгубов повідомив про мінімум чотири удари по Харкову. Наразі без постраждалих. Під атакою було місто Зміїв Чугуївського району. Окупанти влучили у приватний будинок. Постраждали двоє людей, їм надають допомогу, ще дві людини могли опинитися під завалами.

7:35 Повідомляють про ще один вибух

В ніч на 8 січня Харків вже був під ракетним ударом. В одному з постраждалих районів місто було влучення поруч з приватною житловою забудовою. За даними міської влади, попередньо, без руйнувань та постраждалих. До наступної серії обстрілів не минуло й 12 годин. За даними Синєгубова, 2 удари по Харкову в ніч проти 8 січня, попередньо завдали ракетами С-300, влучання також були у Вовчанській громаді.

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибухи в Дніпрі та Запоріжжі. Окупанти використали по Дніпру та області кілька видів ракет. По Запорізькій області обстріл могли вести з тимчасово окупованого Криму. Повідомляють про серію вибухів у місті.