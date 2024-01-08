Масована ракетна атака: у Запоріжжі пролунала низка вибухів (оновлюється)

Росіяни серйозно взялися за місто

У Запоріжжі під час масованої ракетної атаки вранці 8 січня пролунало кілька потужних вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти "Телеграфу". Попередньо була інформація про вихід балістичного озброєння із тимчасово окупованого Криму, однак офіційної інформації про цілі, котрими атакували місто, нема.

Перші вибухи пролунали о сьомій ранку. О 7:07 з'явилися повідомлення про повторну атаку на місто.

Знаходьтеся у безпечних місцях!

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