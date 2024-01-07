Щоденні тривоги через "Кинджали": стало відомо, скільки цих ракет РФ випустила по Україні з початку вторгнення

У знищенні допомагає ЗРК Patriоt

В Україні щоденно лунають масштабні повітряні тривоги, які захоплюють всю території держави. Загроза виникає через активність росіян у повітряному просторі, зокрема й запуск ракет, серед яких найбільш складними цілями для ППО є аеробалістичні снаряди.

До таких у першу чергу належать ракети "Кинджал", яких Росія з початку повномасштабного вторгнення, випустила по Україні 63. Таку цифру в ефірі телемарафону назвав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Зараз маємо 63 запущені "Кинджали" з початку повномасштабного вторгнення. Це — інформація офіційна. З 4 травня 2023 року знищено 25 ракет "Кинджал". Саме тоді ми отримали ЗРК Patriоt і можливість знищувати аеробалістичні ракети", — зауважив Ігнат.

Додамо, що, за словами Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, відомо про збиття українськими силами протиповітряної оборони 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot. Це — рекорд.

Раніше "Телеграф" писав, що на масовану атаку, яку зазнала Україна 2 січня, росіяни витратили мільйони доларів. За ці гроші терористи вбили та поранили десятки мирних жителів. РФ випустила по Україні 10 ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55, чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П, 12 ракет "Іскандер"/С300 та три ракети "Калібр".