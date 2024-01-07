Ежедневные тревоги из-за "Кинжалов": стало известно, сколько этих ракет РФ выпустила по Украине с начала вторжения

В уничтожении помогает ЗРК Patriоt

В Украине ежедневно раздаются масштабные воздушные тревоги, захватывающие всю территории государства. Угроза возникает из-за активности россиян в воздушном пространстве, включая запуск ракет, среди которых наиболее сложными целями для ПВО являются аэробалистические снаряды.

К таким в первую очередь относятся ракеты "Кинжал", которых Россия с начала полномасштабного вторжения, выпустила по Украине 63. Такую цифру в эфире телемарафона назвал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сейчас имеем 63 запущенных "Кинжала" с начала полномасштабного вторжения. Это информация официальная. С 4 мая 2023 года уничтожено 25 ракет "Кинжал". Именно тогда мы получили ЗРК Patriоt и возможность уничтожать аэробалистические ракеты", — отметил Игнат.

Добавим, что, по словам Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, известно о сбитии украинскими силами противовоздушной обороны 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot. Это рекорд.

Ранее "Телеграф" писал, что на массированную атаку, подвергшуюся Украине 2 января, россияне потратили миллионы долларов. За эти деньги террористы убили и ранили десятки мирных жителей. РФ выпустила по Украине 10 ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55, четыре противорадиолокационных ракеты Х-31П, 12 ракет "Искандер"/С-300 и три ракеты "Калибр".