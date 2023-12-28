Число дня: сколько ракет запустила РФ по Украине за почти два года войны

Из общего количества 48 ракет — это "Кинжалы"

За время полномасштабной войны российские оккупанты множество раз производили ракетные атаки по украинским городам и селам. На сегодняшний день количество выпущенных страной-агрессором ракет достигло 7400 и в Украине это стало цифрой дня.

Речь идет о ракетных разных типов. Об этом в четверг, 28 декабря, написали в СтратКоме ВСУ.

"Треть из этого количества составляли ракеты С-300 и С-400. Около 900 штук – баллистические ракеты "Искандер-М". Ракет "Кинжал" использовали уже 48 штук", — говорится в сообщении.

Также за этот период оккупанты выпустили по Украине около 3700 ударных беспилотных летательных аппаратов "Шахед". Из них Силам обороны удалось уничтожить порядка 2900 БПЛА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бойцы 11-ой Бригады Национальной гвардии Украины уничтожили невероятно дорогое оружие российских оккупантов. Этот случай буквально стал рекордным для FPV-дронов. При этом в данной ситуации важно даже не столько цена этой техники, как тот факт, что она могла быть единственной на вооружении у захватчиков. Поэтому такая потеря стала довольно болезненной для врага.