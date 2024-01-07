По всей Украине объявляли воздушную тревогу: была угроза удара "Кинжалами" (обновлено)

Существовала угроза применения ракет врагом

Сегодня, 7 янваля, в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. В ВСУ предупреждали об опасности.

Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, тревога была связана с ракетной опасностью. Дело в том, что военные зафиксировали взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северная Осетия)", — писали в ВСУ.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Обновлено: 11:00 в городах Украины затихают сигналы воздушной тревоги. В Воздушных силах сообщают об отбое угрозы гиперзвуковых ракет (ракетная угроза остается в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях!).

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Ранее мы писали о том, что в ночь на 7 января россияне атаковали Украину ракетами и дронами.