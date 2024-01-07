По всій Україні оголошували повітряну тривогу: була загроза удару "Кинджалами" (оновлено)

Існувала загроза застосування ракет ворогом

Сьогодні, 7 січня, в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. У ЗСУ попереджали про небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, тривога була пов’язана із ракетною небезпекою. Справа в тому, що військові зафіксували зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північна Осетія)", — писали у ЗСУ.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Оновлено: 11:00 у містах України затихають сигнали повітряної тривоги. У Повітряних силах повідомляють про відбій загрози гіперзвукових ракет (ракетна загроза залишається у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях!)

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Раніше ми писали про те, що в ніч проти 7 січня росіяни атакували Україну ракетами та дронами.