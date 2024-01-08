Масований удар по Україні: названо кількість збитих російських ракет

Не всі ворожі ракети, які не вдалося збити, досягли своєї мети

Вранці 8 січня РФ знову завдала масованого удару по Україні. Під час нього агресор застосував крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА.

Подробиці нової атаки та про результати роботи ППО розповіли у ЗСУ. За даними військових, загалом у небі над Україною було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника.

З них:

8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – РФ;

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – РФ;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – РФ.);

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. – РФ;

6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда – Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).

"Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти. Про наслідки та постраждалих повідомлять на місцях військові адміністрації. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях", — зазначають у Повітряних силах.

У результаті наші захисники неба знищили:

8 ударних БпЛА "Shahed-136/131";

18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

При цьому у ЗСУ додали, що не всі ворожі ракети, які не вдалося збити, досягли своєї мети.

Нагадаємо, раніше ми писали про наслідки ранкової ракетної атаки по Україні.