Перебої з водою та світлом, є постраждалі: наслідки ранкової ракетної атаки по Україні

На жаль, у деяких містах вже відомо про постраждалих

Вранці у понеділок, 8 січня, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Під ударом опинилися одразу кілька міст. "Телеграф" зібрав інформацію про наслідки цих обстрілів.

Так, під час атаки звуки вибухів чули у Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Кривому Розі, а також у Хмельницькій області. У деяких містах є постраждалі від ударів.

Запоріжжя

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв підтвердив, що вранці російські загарбники атакували місто. З його слів, на жаль, є постраждалі. На місцях працюють відповідні служби.

За словами голови ОВА Юрія Малашка, зараз уже відомо про влучення ракет у житлові райони — на відкриті території та поряд із будинками. Загалом у різних напрямках в обласному центрі пролунало всього 5 вибухів. У соцмережах пишуть про відключення світла та води у кількох районах.

Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 4 удари по Харкову під час ранкової атаки. Нині тип озброєння встановлюється.

Своєю чергою мер міста Ігор Терехов додав, що ворог бив промисловими об’єктами міста. Є пожежа і зараз відомо про одну постраждалу жінку.

Близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. З-під завалу витягли 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка лишається під завалами.

Дніпро

О 06:52 місцеві Telegram-канали повідомили про роботу ППО у місті. До цього моніторингові канали писали, що у напрямку міста зафіксовано багато цілей. Попередньо, це не лише ракети "Кинджал", а й Х-101/555 з Ту-95МС. Офіційної інформації про наслідки поки що немає.

Кривий Ріг

За непідтвердженою інформацією, яка з’явилася в соцмережах, у місті був приліт торговим центром. В результаті почалася сильна пожежа.

Хмельницька область

На території області цього ранку пролунав вибух. 07:44 у Хмельницькій обласній військовій держадміністрації повідомили про роботу ППО. Джерела повідомляли про ракети у напрямку Хмельницького, Старокостянтинова (Хмельницький район) та Шепетівки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 січня російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок події загинуло понад десять осіб, серед яких є діти.