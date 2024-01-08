Перебои с водой и светом, есть пострадавшие: последствия утренней ракетной атаки по Украине

К сожалению, в некоторых городах уже известно о пострадавших

Утром в понедельник, 8 января, российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по Украине. Под ударом оказались сразу несколько городов. "Телеграф" собрал информацию о последствиях этих обстрелов.

Так, во время атаки звуки взрывов слышали в Запорожье, Днепре, Харькове, Кривом Роге, а также в Хмельницкой области. В некоторых городах есть пострадавшие от ударов.

Запорожье

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев подтвердил, что утром российские захватчики атаковали город. По его словам, к сожалению, есть пострадавшие. На местах работают соответственные службы.

По словам главы ОВА Юрия Малашко, сейчас уже известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами. В целом по разным направлениям в областном центре прозвучало всего 5 взрывов. В соцсетях пишут об отключении света и воды в нескольких районах.

Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли минимум 4 удара по Харькову во время утренней атаки. В настоящее время тип вооружения устанавливается.

В свою очередь мэр города Игорь Терехов добавил, что враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и на данный момент известно об одной пострадавшей женщине.

Около 07:00 враг обстрелял г. Змиев Чугуевского района. Поврежден частный дом. Из-под завала извлекли 90- и 60-летних мужчин. Еще одна женщина остается под завалами.

Днепр

В 06:52 местные Telegram-каналы сообщили о работе ПВО в городе. До этого мониторинговые каналы писали, что в направлении города зафиксировано много целей. Предварительно, это не только ракеты "Кинжал", но и Х-101/555 с Ту-95МС. Официальной информации о последствиях пока нет.

Кривой Рог

По неподтвержденной информации, которая появилась в соцсетях, в городе был прилет по торговому центру. В результате начался сильный пожар.

Хмельницкая область

На территории области этим утром раздался взрыв. 07:44 в Хмельницкой областной военной госадминистрации сообщили о работе ПВО. Источники сообщали о ракетах в направлении Хмельницкого, Староконстантинова (Хмельницкий район) и Шепетовки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 января российские оккупанты обстреляли Донецку область. В результате происшествия погибли более десяти человек, в числе которых есть дети.