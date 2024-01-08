Росіяни вдарили по ТРК у Кривому Розі: всі подробиці та відео

Інформація про руйнування та постраждалих у місті ще уточнюється

Під час ракетної атаки у понеділок, 8 січня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Під обстріл потрапив торгово-розважальний комплекс (ТРК) міста, сталося загоряння. На місці працюють рятувальники.

Про наслідки ракетної атаки повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Подробиці він написав у Telegram.

Повідомляється, що мешканці чули кілька вибухів, пізніше стало відомо про попадання до місцевого торговельного центру. Крім цього, повідомлялося про вибиті вікна в під’їздах, розташованих поруч.

На опублікованих фото та відео видно, що частина ТРЦ "Сонячна галерея" зазнала суттєвих пошкоджень — на підлозі уламки від споруди, вибиті вікна, немає світла. Зокрема, за словами місцевих мешканців, постраждав магазин "Ашан".

Інформація про руйнування та постраждалих у місті ще уточнюється.

Крім того, за даними Олександра Вілкула, частина мешканців Кривого Рогу залишилася без світла через складні погодні умови. У місті не ходить електротранспорт (тролейбуси та трамваї), а котельні працюють на генераторах. Він додав, що зараз ситуація контрольована.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в місті повалено дерева, і змінено рух громадського транспорту.