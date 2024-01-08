Россияне ударили по ТРЦ в Кривом Роге: все подробности и видео
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Информация о разрушениях и пострадавших в городе еще уточняется
Во время ракетной атаки в понедельник, 8 января, российские оккупанты ударили по Кривому Рогу. Под обстрел попал торгово-развлекательный центр (ТРЦ) города, произошло возгорание. На месте работают спасатели.
О последствиях ракетной атаки сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Подробности он написал в Telegram.
Сообщается, что жители слышали несколько взрывов, позже стало известно о попадании в местный торговый центр. Кроме этого, сообщалось о выбитых окнах в подъездах, расположенных рядом.
На опубликованных фото и видео видно, что часть ТРЦ "Солнечная галерея" получила существенные повреждения — на полу обломки от сооружения, выбиты окна, нет света. В частности, по словам местных жителей, пострадал магазин "Ашан".
Информация о разрушениях и пострадавших в городе еще уточняется.
Кроме того, по данным Александра Вилкула, часть жителей Кривого Рога осталась без света из-за сложных погодных условий. В городе не ходит электротранспорт (троллейбусы и трамваи), а котельные работают на генераторах. Он добавил, что сейчас ситуация контролируемая.
Ранее "Телеграф" сообщил, что в городе повалены деревья, изменено движение общественного транспорта.