Массированный удар по Украине: названо число сбитых российских ракет

Не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей

Утром 8 января РФ снова нанесла массированный удар по Украине. Во время него агрессор применил крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

Подробности новой атаки и о результатах работы ПВО рассказали в ВСУ. По данным военных, всего в небе над Украиной было зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника.

Из них:

8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск — РФ;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – РФ.;

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска – Рязань, Тамбов);

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс – РФ.);

8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской обл. – РФ;

6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда – Крым;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область).

"Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты. О последствиях и пострадавших сообщат на местах военные администрации. На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областям", — отмечают в Воздушных силах.

В итоге наши защитники неба уничтожили:

8 ударных БпЛА "Shahed-136/131";

18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

При этом в ВСУ добавили, что не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей.

Напомним, ранее мы писали о последствиях утренней ракетной атаки по Украине.