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ISW: поставки западных систем ПВО Украине имеют сейчас решающее значение

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Украина должна защитить тылы от российских ракетных терактов Новость обновлена 09 января 2024, 07:31
Украина должна защитить тылы от российских ракетных терактов

Кроме систем ПВО, Украине нужны также боеприпасы к ним

Поставки Украине западных систем противовоздушной обороны и ракет для них на данный момент имеют решающее значение для течения боевых действий. Российские террористы пытаются адаптироваться к возможностям украинской противовоздушной обороны, а Украина активно развивает свою оборонную промышленность, чему нацистский режим России пытается всеми силами помешать.

Об этом пишет ISW в своем отчете за 8 января. Аналитики отмечают, что сейчас украинские и российские войска фактически устроили тактическую и технологическую гонку с постоянными экспериментами и попытками пробить оборону.

"Поставки западных систем противовоздушной обороны и продолжающихся и увеличивающихся ракет в Украину имеют решающее значение, поскольку российские войска продолжают экспериментировать с новыми способами преодоления украинской противовоздушной обороны. Включение систем ПВО, предоставленных Западом, в систему противовоздушной обороны Украины имело важное значение для способности Украины защищаться от российских ракет, особенно баллистических", – говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете отмечается, что такие поставки имеют важное значение в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку позволяют защищать украинский военно-промышленный комплекс. Даже в США отмечают критическое значение такой помощи – в частности, об этом упоминал представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

Напомним, вражеская ракетная атака 2 января стала одной из самых больших атак с начала широкомасштабного вторжения России. В тот день оккупанты запустили 35 "шахедов" и по меньшей мере 70 крылатых ракет.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что массированный ракетный удар на новогодние праздники, когда террористы выпустили по Украине сотни ракет и ударных дронов, сравнимы по мощности с применением тактического ядерного оружия. По крайней мере, одного из его видов.

Утром 8 января РФ снова нанесла массированный удар по Украине. Во время него агрессор применил крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

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#ПВО #Война #Ракеты #ISW