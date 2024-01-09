Ворог активізувався попри погіршення погоди: що відбувається на фронті (карта)

Найбільше боїв за добу сталося під Авдіївкою

Триває 685-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 8 січня сталося 67 бойових зіткнень. Порівняно з попередньою добою, інтенсивність боїв зросла — 7 січня їх було 35.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога. Бої точилися біля Сіньківки Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на Куп’янському напрямку на карті deepstate

На Лиманському напрямку наші воїни відбили дві атаки окупантів. Відсіч ворогу дали на схід від Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника. Росіяни штурмували в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstate

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які намагаються оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. За добу 8 січня вони відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Північного, Тоненького та ще 15 атак недалеко від Первомайського та Невельського Донецької області.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників у районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. За добу було відбито 12 атак.

Ситуація на Мар’їнському напрямку на карті deepstate

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника. Бої йшли на південь від Червоного, на захід від Вербового і на північ від Новопрокопівки.

Ситуація на Запорізькому напрямку на карті deepstate

На Херсонщині українські захисники продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи з позицій. Минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Ситуація на Херсонському напрямку на карті deepstate

Як повідомляв "Телеграф", речник Об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що сильні морози позначаться на ситуації на полі бою. Через погане матеріальне забезпечення росіянам буде складніше перебувати на їхніх позиціях. Окупанти вже стали активніше здаватися в полон.