"Генерал мороз" розпочав роботу: у ЗСУ очікують, що окупанти масово підуть здаватися в полон

Лише за місяць у полон потрапило близько сотні росіян

Різке погіршення погодних умов разом із приходом сильних морозів позначиться на ситуації на полі бою, оскільки через погане матеріальне забезпечення росіянам буде складніше перебувати на їхніх позиціях.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин речник Об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, лише за останні дві доби в полон здалися близько двох десятків окупантів.

"Загалом, якщо говорити за місяць, таких випадків назбиралося близько сотні. І зараз у зв’язку з морозами, похолоданням ми очікуємо, що їх буде набагато більше, тому що досить важко втриматися в полі з тим екіпіруванням, яке у більшості російських військових", — Зауважив він.

При цьому Штупун додав, що попри морози, окупанти не залишають спроб просунутися на ряді напрямків. Зокрема лише за 8 січня було відбито 3 атаки на напрямі Авдіївки, Північного та Тоненького, 14 атак на напрямі Першотравневого та Невельського, а біля Новомихайлівки ще 7.

Як повідомлялося раніше, за останню добу інтенсивність бойових дій на фронті знизилася. Але загалом, за даними Генштабу, за цей час сталося 35 бойових зіткнень.