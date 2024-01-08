Інтенсивність боїв на фронті зменьшилась: де окупанти ще намагаються наступати (карта)

На Шахтарському напрямку штурмових дій з боку російських військових не було

Інтенсивність бойових дій поступово зменшується. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Нову інформацію було опубліковано на офіційній сторінці у Facebook.

Так, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку бійці ЗСУ відбили чотири атаки російських загарбників східніше Тернів Донецької області.

Крім того, на Бахмутському напрямку українські воїни відбили три атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога. При цьому росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські бійці стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. За даними Генштабу, Сили оборони протягом минулої доби відбили шість атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там відбито 3 атаки.

На Шахтарському напрямку штурмових дій з боку російських військових не було.

Також повідомляється, що на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти не здатні ліквідувати плацдарм ЗСУ на Херсонщині, скаржаться на РЕБ.