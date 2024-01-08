Интенсивность боев на фронте уменьшилась: где оккупанты еще пытаются наступать (карта)

На Шахтерском направлении штурмовых действий со стороны российских военных не было

Интенсивность боевых действий постепенно уменьшается. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Новая информация была опубликована на официальной странице Facebook.

Так, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили две атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении бойцы ВСУ отразили четыре атаки российских захватчиков восточнее села Терны Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении украинские воины отразили три атаки противника возле Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага. При этом россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Украинские бойцы стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. По данным Генштаба, Силы обороны за прошедшие сутки отбили шесть атак противника вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там отбиты 3 атаки.

На Шахтерском направлении штурмовых действий со стороны русских военных не было.

Также сообщается, что на Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты не способны ликвидировать плацдарм ВСУ в Херсонской области, жалуются на РЭБ.