"Генерал мороз" начал работу: в ВСУ ожидают, что оккупанты массово пойдут сдаваться в плен

Лишь за месяц в плен попало около сотни россиян

Резкое ухудшение погодных условий вместе с приходом сильных морозов скажется на ситуации на поле боя, поскольку из-за плохого материального обеспечения россиянам станет сложнее находиться на их позициях.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун, лишь за последние двое суток в плен сдались около двух десятков оккупантов.

"В целом, если говорить за месяц, таких случаев насобиралось около сотни. И сейчас в связи с морозами, похолоданием мы ожидаем, что их будет намного больше, потому что достаточно тяжело удержаться в поле с той экипировкой, которая у большинства российских военных", — отметил он.

При этом Штупун добавил, что несмотря на морозы оккупанты не оставляют попыток продвинуться на ряде направлений. В частности лишь за 8 января были отбиты 3 атаки на направлении Авдеевки, Северного и Тоненького, 14 атак на направлении Первомайского и Невельского, а возле Новомихайловки еще 7.

Как сообщалось ранее, за последние сутки интенсивность боевых действий на фронте снизилась. Но в целом по данным Генштаба за это время произошло 35 боевых столкновений.