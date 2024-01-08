Спалив цілу колону: один український десантник зупинив атаку росіян на Донбасі, епічне відео

На рахунку бійця вже 22 одиниці знищеної бронетехніки противника

Українські воїни титанічними зусиллями стримують російське вторгнення. Одним із таких героїв є боєць ДШВ Андрій із позивним "Cєдой". Він особисто зірвав цілу атаку противника.

Про це повідомляє пресслужба ДШВ. Захисник служить у 79-ій бригаді протитанкістом.

В один із днів окупанти спробували прорвати оборону десантників на Донбасі, кинувши на штурм п’ять одиниць бойової броньованої техніки разом із піхотою.

"Утім, зухвалій ворожій навалі марунові берети протиставили мужність та високу військову майстерність. Штурм було відбито: техніка залишилась горіти у полі; більшість бійців ворожої піхоти було знищено", — йдеться в повідомленні.

Так ось особливо в цьому бою відзначився "Сэдой". Цей воїн особисто знищив 4 (з 5) одиниць ворожої бронетехніки, чим зірвав усю ворожу атаку.

"Тим самим майстерний воїн довів особистий рахунок знищеної ворожої техніки до 22 одиниць", — розповідають у ДШВ.

Свої слова десантники підтвердили відео із місця подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військові знищили легендарну "Богдану" російський танк.