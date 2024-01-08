Сжег целую колонну: один украинский десантник остановил атаку россиян на Донбассе, эпичное видео

На счету бойца уже 22 единицы уничтоженной бронетехники противника

Украинские воины титаническими усилиями сдерживают российское вторжение. Одним из таких героев является боец ДШВ Андрей с позывным "Седой". Он лично сорвал целую атаку противника.

Об этом сообщает пресс-служба ДШВ. Защитник служит в 79-ой бригаде противотанкистом.

В один из дней оккупанты попытались прорвать оборону десантников на Донбассе, бросив на штурм пять единиц боевой бронированной техники вместе с пехотой.

"Впрочем, дерзкому враждебному нашествию маруновые береты противопоставили мужество и высокое военное мастерство. Штурм был отражен: техника осталась гореть в поле; большинство бойцов вражеской пехоты было уничтожено", — говорится в сообщении.

Так вот особенно в этом бою отличился "Седой". Этот воин лично уничтожил 4 (из 5) единицы вражеской бронетехники, чем сорвал все вражескую атаку.

"Тем самым искусный воин довел личный счет уничтоженной вражеской техники до 22 единиц", — рассказывают в ДШВ.

Свои слова десантники подтвердили видео с места событий.

Напомним, ранее мы писали о том, что военные уничтожили легендарной "Богданой" российский танк.