Россия ударила по роддому в Славянске. Как сейчас выглядит город (репортаж Яна Доброносова)

Город всего в 11 км от линии фронта

В понедельник, 30 марта, Россия нанесла авиаудар по Славянску. Уже известно по меньшей мере об одном пострадавшем, есть разрушения домов и госучреждения.

На месте события уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. По данным начальника МВА Вадима Ляха, Россия попала в роддом.

"Сегодня, в 11:50, враг нанес авиаудара по нашему городу. КАБы, центральная часть Славянска. Разрушены учебное заведение, магазин. Повреждены частные и многоэтажные дома, государственные учреждения", — говорится в сообщении.

Улицы Славянска после атаки 30 марта. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Разрушенный дом после атаки на Славянск 30 марта. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пожар после атаки на Славянск 30 марта. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как сообщили в МВА, ранение получил 42-летний мужчина. Как видно на фото, одна из улиц города фактически превратилась в развалины. Повреждены многие жилые дома, среди которых многоэтажки. Улицы усыпаны обломками зданий, стекла и дерева. Местами встречаются части снарядов, которыми был атакован Славянск.

Обломок боеприпаса. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Розрушенные дома в Славянске после атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как выглядит Славянск после атаки 30 марта. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Кроме того, среди поврежденных зданий — единственный роддом в Донецкой области.

"К счастью, ни малыши, ни роженицы, ни медперсонал учреждения не пострадали", — подчеркнул Лях.

На месте попадания уже работают все экстренные службы, людям оказывается помощь. Сейчас Славянск находится в более чем 11 км от линии фронта. Россия ежедневно атакует этот город, применяя КАБы, дроны и артиллерию.

Какое расстояние от Славянска до фронта

