Российские FPV-дроны "охотятся" на авто в Краматорске (репортаж Яна Доброносова)
Каждый день в Краматорске фиксируют несколько попаданий в автомобиле
Ситуация в Краматорске остается напряженной, атаки FPV-дронами по городу участились. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зафиксировал последствия попадания российского дрона в автомобиль в Краматорске.
За последние дни о попадании FPV-беспилотников в автомобили отчитывались несколько раз. Один из таких случаев 24 марта попал в объектив фотокорреспондента. Машину такой удар чаще всего уничтожает.
По данным начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко, только за минувшие сутки, 23 марта, Краматорск четыре раза подвергся российским обстрелам. В частности, в 18:10 было зафиксировано два удара беспилотников по автомобилям в частном секторе. Позже, в 22:50, FPV-дрон с боевой частью еще раз попал в автомобиль в окрестностях громады. Еще через несколько минут, в 22:55, россияне сбросили ФАБ-250 на частный сектор, повредив 16 жилых домов.
Что происходит на Краматорском направлении
Несмотря на приближение фронта, в Краматорске по-прежнему остается много людей и транспорта. Этот город — один из немногих крупных населенных пунктов Донецкой области, которые не в оккупации. Но безопасность — условная, до линии фронта чуть более 13 километров.
Как свидетельствуют карты проекта DeepState, в течение последней недели продвижение противника происходит именно в направлениях между Константиновкой и Лиманом — в сторону Краматорска и Славянска. Интенсивность боевых действий на Краматорском направлении в последние недели заметно возросла. По словам Ивана Петричака, начальника отделения коммуникации 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, активизировалась как артиллерия, так и использование дронов.
Россияне все чаще применяют FPV-дроны не только для разведки, но и в режиме постоянной "охоты". Такие беспилотники могут самостоятельно патрулировать местность, искать цели — от техники до позиций — и сразу наносить удары. "Когда батарея садится, то он падает, где придется. Если это населенный пункт, то это могут быть и дома, и дороги, а если поле, то прямо в поле", — объяснил военный.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Дружковке ситуация с безопасностью гражданских еще хуже — оттуда эвакуируют жителей. Часть все еще остается и ежедневно рискует под дронами. В населенном пункте проблема с коммуникациями, поэтому готовить еду часто приходится прямо на огне во дворе.