Российские FPV-дроны "охотятся" на авто в Краматорске (репортаж Яна Доброносова)

Каждый день в Краматорске фиксируют несколько попаданий в автомобиле

Ситуация в Краматорске остается напряженной, атаки FPV-дронами по городу участились. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зафиксировал последствия попадания российского дрона в автомобиль в Краматорске.

За последние дни о попадании FPV-беспилотников в автомобили отчитывались несколько раз. Один из таких случаев 24 марта попал в объектив фотокорреспондента. Машину такой удар чаще всего уничтожает.

Уничтоженный автомобиль после удара FPV-дрона в Краматорске

Задняя часть авто выгорела дотла

От салона остался только металлический каркас

По данным начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко, только за минувшие сутки, 23 марта, Краматорск четыре раза подвергся российским обстрелам. В частности, в 18:10 было зафиксировано два удара беспилотников по автомобилям в частном секторе. Позже, в 22:50, FPV-дрон с боевой частью еще раз попал в автомобиль в окрестностях громады. Еще через несколько минут, в 22:55, россияне сбросили ФАБ-250 на частный сектор, повредив 16 жилых домов.

Что происходит на Краматорском направлении

Несмотря на приближение фронта, в Краматорске по-прежнему остается много людей и транспорта. Этот город — один из немногих крупных населенных пунктов Донецкой области, которые не в оккупации. Но безопасность — условная, до линии фронта чуть более 13 километров.

Краматорск на карте DeepState

Как свидетельствуют карты проекта DeepState, в течение последней недели продвижение противника происходит именно в направлениях между Константиновкой и Лиманом — в сторону Краматорска и Славянска. Интенсивность боевых действий на Краматорском направлении в последние недели заметно возросла. По словам Ивана Петричака, начальника отделения коммуникации 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, активизировалась как артиллерия, так и использование дронов.

Россияне все чаще применяют FPV-дроны не только для разведки, но и в режиме постоянной "охоты". Такие беспилотники могут самостоятельно патрулировать местность, искать цели — от техники до позиций — и сразу наносить удары. "Когда батарея садится, то он падает, где придется. Если это населенный пункт, то это могут быть и дома, и дороги, а если поле, то прямо в поле", — объяснил военный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Дружковке ситуация с безопасностью гражданских еще хуже — оттуда эвакуируют жителей. Часть все еще остается и ежедневно рискует под дронами. В населенном пункте проблема с коммуникациями, поэтому готовить еду часто приходится прямо на огне во дворе.