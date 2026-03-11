Россияне серьезно обстреляли Краматорск. Репортаж с места атаки (фото и видео)
Россияне атакуют мирных жителей
Краматорск Донецкой области россияне регулярно обстреливают разными видами вооружения, в том числе и авиабомбами. В ночь на среду, 11 марта, город также подвергся вражеской атаке.
Корреспондент "Телеграфа"Ян Доброносов показал последствия ночной атаки. Россияне нанесли удары по центру города. Повреждения получили дома, отделение банка, автомобиль.
Фронт приблизился к Краматорску на расстояние 15 километров. Россияне мечтают захватить всю Донецкую область, а пока им это не удается, терроризируют населенные пункты свободной от оккупации части региона.
Враг наносит удары по жилым кварталам, административным зданиям и объектам критической инфраструктуры. Убивает мирных жителей.
Свежих данных по общей ситуации в Краматорске в открытом доступе не нашлось. Однако еще летом 2025 года местная ОВА сообщила, что в Краматорской общине вражескими обстрелами повреждены 634 многоквартирных дома, пять из них полностью уничтожены.
Всего в городе 978 многоэтажек. Таким образом, к тому моменту уже было повреждено 65% многоквартирных домов. С тех пор враг лишь усугубил обстрелы города, регулярно нанося новые разрушения.
Напомним, ранее "Телеграф" показал ужасные последствия Краматорского обстрела 8 февраля. Враг атаковал жилые дома, были жертвы и ранены.