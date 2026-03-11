Рус

Росіяни серйозно обстріляли Краматорськ. Репортаж із місця атаки (фото і відео)

Олена Руденко ,
Наслідки удару по Краматорську Новина оновлена 11 березня 2026, 06:47
Наслідки удару по Краматорську. Фото Ян Доброносов, колаж "Телеграф"

Росіяни атакують мирних жителів

Краматорськ Донецької області росіяни регулярно обстрілюють різними видами озброєння, зокрема й авіабомбами. В ніч на середу, 11 березня, місто також зазнало ворожої атаки.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки нічної атаки. Росіяни завдали ударів по центру міста. Пошкодження отримали будинки, відділення банку, автомобіль.

Універмаг у Краматорську, наслідки удару РФ 11.03.2026
Пошкоджено універмаг
Наслідки удару РФ по Краматорську 11.03.2026
Наслідки атаки

Фронт наблизився до Краматорська на відстань 15 кілометрів. Росіяни мріють захопити всю Донецьку область, а поки їм це не вдається, тероризують населені пункти вільної від окупації частини регіону.

Наслідки удару Росії по місту Краматорськ 11.03.2026
Вирва від ворожого снаряду
Росіяни атакували Краматорськ 11 березня, наслідки
Пошкоджено автомобіль
Відділення ьанку у Краматорську, пошкоджене росіянами
Руйнування зазнало відділення банку

Ворог завдає ударів по житлових кварталах, адміністративних будівлях та об’єктах критичної інфраструктури. Вбиває мирних жителів.

Наслідки російського удару по Краматорську 11.03.2026
Наслідки атаки

Свіжих даних щодо загальної ситуації у Краматорську у відкритому доступі не знайшлося. Однак ще влітку 2025 року місцева ОВА повідомила, що в Краматорській громаді ворожими обстрілами пошкоджено 634 багатоквартирні будинки, п'ять з них повністю знищено.

Загалом у місті 978 багатоповерхівок. Таким чином, на той момент вже було пошкоджено 65% багатоквартирних будинків. З того часу ворог лише посилив обстріли міста, регулярно завдаючи нових руйнувань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показав жахливі наслідки обстрілу Краматорська 8 лютого. Ворог атакував житлові будинки, були жертви та поранені.

