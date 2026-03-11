Росіяни серйозно обстріляли Краматорськ. Репортаж із місця атаки (фото і відео)

Росіяни атакують мирних жителів

Краматорськ Донецької області росіяни регулярно обстрілюють різними видами озброєння, зокрема й авіабомбами. В ніч на середу, 11 березня, місто також зазнало ворожої атаки.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки нічної атаки. Росіяни завдали ударів по центру міста. Пошкодження отримали будинки, відділення банку, автомобіль.

Пошкоджено універмаг

Наслідки атаки

Фронт наблизився до Краматорська на відстань 15 кілометрів. Росіяни мріють захопити всю Донецьку область, а поки їм це не вдається, тероризують населені пункти вільної від окупації частини регіону.

Вирва від ворожого снаряду

Пошкоджено автомобіль

Руйнування зазнало відділення банку

Ворог завдає ударів по житлових кварталах, адміністративних будівлях та об’єктах критичної інфраструктури. Вбиває мирних жителів.

Наслідки атаки

Свіжих даних щодо загальної ситуації у Краматорську у відкритому доступі не знайшлося. Однак ще влітку 2025 року місцева ОВА повідомила, що в Краматорській громаді ворожими обстрілами пошкоджено 634 багатоквартирні будинки, п'ять з них повністю знищено.

Загалом у місті 978 багатоповерхівок. Таким чином, на той момент вже було пошкоджено 65% багатоквартирних будинків. З того часу ворог лише посилив обстріли міста, регулярно завдаючи нових руйнувань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показав жахливі наслідки обстрілу Краматорська 8 лютого. Ворог атакував житлові будинки, були жертви та поранені.