Авто згоріли вщент, а в будинках немає жодного вікна: як Краматорськ оговтується від нищівного обстрілу РФ (репортаж)

Вся вулиця біля будинку вкрита уламками

Місто Краматорськ Донецької області постійно потерпає від обстрілів росіян. Ворог демонстративно обстрілює цивільне неселення.

Останній удар був по житловій забудові, де з того часу тривають відновлювальні роботи. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав на фото, як це відбувається.

Що потрібно знати:

Росіяни обстріляли Краматорськ 8 лютого, були жертви та поранені

Внаслідок удару був пошкоджений багатоквартирний будинок, згоріли автомобілі

Відновлювальні роботи почались достатньо швидко і тривають дотепер

"Удар по рідному місту стався 8 лютого. Внаслідок атаки загинула людина та були поранені. На жаль, лише сьогодні зміг доїхати й показати наслідки своєму глядачу. Ворог вкотре демонструє, що веде боротьбу саме проти цивільного населення", — зазначив Ян Доброносов.

Пошкоджений будинок. Фото Ян Доброносов

Внаслідок удару згоріло багато автомобілів. Фото Ян Доброносов

На фото видно, що удар прийшовся по двору багатоквартирного будинку. Внаслідок чого згоріло багато автомобілв жителів. Вони так і стоять вздовж дороги.

Згорівші автомобілі жителів. Фото Ян Доброносов

Люди, як проживають в одному з під'їздів змушені пробиратись через вузьку щілину, між входом в будинок та бетонною плитою, яка була навісом і впала внаслідок російського удару.

В дворі багато будівельного сміття. Фото Ян Доброносов

Так виглядає вхід до одного з під'їздів. Фото Ян Доброносов

В будинку дивом вціліло скляне вікно. Фото Ян Доброносов

Весь двір усіяний залишками віконних рам та будівельним сміттям. Попри це вікна будинку закриті фанерними листами.

Вікна будинку закрили фанерою. Фото Ян Доброносов

"Хочу також зробити акцент на тому, наскільки оперативно відреагувала обласна влада. Навіть на цих фото видно, що за декілька днів усі вікна були забиті, а також тривають інші роботи з ліквідації наслідків обстрілу", — додав Ян Доброносов.

Так будинок виглядав в день обстрілу

А так він виглядає сьогодні. Фото Ян Доброносов

