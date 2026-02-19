Авто сгорели дотла, а в домах нет ни одного окна: как Краматорск оправляется от сокрушительного обстрела РФ (репортаж)

Вся улица возле дома укрыта обломками

Город Краматорск Донецкой области постоянно подвергается обстрелам россиян. Враг демонстративно обстреливает гражданское неселение.

Последний удар был по жилой застройке, где с тех пор продолжаются восстановительные работы. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал на фото, как это происходит.

Что нужно знать:

Россияне обстреляли Краматорск 8 февраля, были жертвы и раненые

В результате удара был поврежден многоквартирный дом, сгорели автомобили

Восстановительные работы начались достаточно быстро и продолжаются до сих пор

"Удар по родному городу произошел 8 февраля. В результате атаки погиб человек и были раненые. К сожалению, только сегодня смог доехать и показать последствия своему зрителю. Враг еще раз демонстрирует, что ведет борьбу именно против гражданского населения", — отметил Ян Доброносов.

Поврежденный дом. Фото Ян Доброносов

Вследствие удара сгорело много автомобилей. Фото Ян Доброносов

На фото видно, что удар пришелся во двор многоквартирного дома. В результате чего сгорело много автомобилей жителей. Они так и стоят вдоль дороги.

Сгоревшие автомобили жителей. Фото Ян Доброносов

Люди, проживающие в одном из подъездов, вынуждены пробираться через узкую щель, между входом в дом и бетонной плитой, которая была навесом и упала вследствие российского удара.

Во дворе много строительного мусора. Фото Ян Доброносов

Так выглядит вход в один из подъездов. Фото Ян Доброносов

В доме чудом уцелело стеклянное окно. Фото Ян Доброносов

Весь двор усеян остатками оконных рам и строительным мусором. Несмотря на это, окна дома закрыты фанерными листами.

Окна дома закрыли фанерой. Фото Ян Доброносов

"Хочу также сделать акцент на том, насколько оперативно отреагировали областные власти. Даже на этих фото видно, что за несколько дней все окна были забиты, а также продолжаются другие работы по ликвидации последствий обстрела", — добавил Ян Доброносов.

Так дом выглядел в день обстрела

А так он выглядит сегодня. Фото Ян Доброносов

