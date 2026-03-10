Пошкоджено більше половини багатоповерхівок: фоторепортаж Яна Доброносова з прифронтового Краматорська

На вулицях складно знайти цілу будівлю

Краматорськ Донецької області регулярно атакується різними видами озброєння, в тому числі авіабомбами. Населений пункт знаходиться менш ніж за 15 км від ворожих позицій.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав прифронтове місто, в якому народився.

Удари завдаються по житлових кварталах, адміністративних будівлях та об’єктах критичної інфраструктури, що спричиняє жертви серед мирного населення.

Краматорськ, карта

Ще влітку 2025 року повідомлялося, що в Краматорській громаді руйнування отримали 634 багатоквартирні будинки, 5 з яких знищено повністю.

Загалом у місті 978 багатоповерхівок, тобто на той момент було пошкоджено 65% багатоквартирних будинків.

Головпоштамт «Укрпошти» у Краматорську, зруйнований авіабомбою 7 березня 2026 року

Краматорськ у березні 2026 року

Більш свіжих даних немає. Тим часом лише вночі 7 березня 2026 року касетною авіабомбою було пошкоджено 12 житлових багатоповерхівок та 5 адміністративних будівель. На фото вище видно будівлю "Укрпошти", зруйновану тієї злощасної ночі.

У зимові морози міська адміністрація оперативно забивала фанерою віконні отвори після обстрілів, щоб не дати містянам замерзнути. "Телеграф" показав жахливі наслідки обстрілу Краматорська 8 лютого.