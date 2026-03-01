За 13 км від росіян: як Дружківка виживає під постійними обстрілами (репортаж)

На вулицях міста відчувається наближення фронту

Місто Дружківка Донецької області зараз перебуває всього за 13 кілометрів від лінії фронту. Росіяни щодня атакують його FPV-дронами, артилерією та іншими видами зброї.

В населеному пункті залишається все менше людей, і все більше розбитих будинків та згорівших автомобілів на вулицях. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав на фото, як виживає це прифронтове місто.

Що потрібно знати:

Росіяни постійно обстрілюють Дружківку

Внаслідок ударів ворога в місті багато руйнувань

На вулицях побільшало авто, знищених ворожими FPV-дронами

Дружківка — місто на півночі Донецької області. Зараз воно перебуває за 13 кілометрів від лінії фронту.

Від Дружківки лише 13 км до ліній фронту

На вулицях Дружківки все більше згорівших автомобілів. Вони вже стають чимось звичним для містян.

Згорівші автомобілі на вулицях Дружківки. Фото Ян Доброносов

Згорівші автомобілі на вулицях Дружківки. Фото Ян Доброносов

Згорівші автомобілі на вулицях Дружківки. Фото Ян Доброносов

Згорівші автомобілі на вулицях Дружківки. Фото Ян Доброносов

Згорівші автомобілі на вулицях Дружківки. Фото Ян Доброносов

Згорівші автомобілі на вулицях Дружківки. Фото Ян Доброносов

Згорівші автомобілі на вулицях Дружківки. Фото Ян Доброносов

"Дружківка. Відчувається, що людей у місті стало менше. Та побільшало авто, знищених ворожими FPV-дронами", — розповів Ян Доброносов.

Вулиці міста майже пусті. Фото Ян Доброносов

Вулиці міста майже пусті. Фото Ян Доброносов

Вулиці міста майже пусті. Фото Ян Доброносов

Вулиці міста майже пусті. Фото Ян Доброносов

На вулицях міста триває рух. Фото Ян Доброносов

Вулиці міста майже пусті. Фото Ян Доброносов

Вулиці міста майже пусті. Фото Ян Доброносов

Вулиці міста майже пусті. Фото Ян Доброносов

Повсюди видніються вирви від снарядів та уламки від знищених будівель. Деякі будинки стоять без дахів.

Розбиті снарядами вулиці та будинки. Фото Ян Доброносов

Розбиті снарядами вулиці та будинки. Фото Ян Доброносов

Розбиті снарядами вулиці та будинки. Фото Ян Доброносов

Розбиті снарядами вулиці та будинки. Фото Ян Доброносов

На деяких дорогах, що ведуть до міста встановлюють антидронові сітки. Це забезпечує певний захист транспорту від ворожих атак.

Антидронові сітки на дорогах. Фото Ян Доброносов

Антидронові сітки на дорогах. Фото Ян Доброносов

Антидронові сітки на дорогах. Фото Ян Доброносов

Раніше "Телеграф" розповідав, як Краматорськ оговтується від нищівного обстрілу РФ. На вулицях згоріли вщент авто, а в будинках немає жодного вікна.