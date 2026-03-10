Повреждено более половины многоэтажек: фоторепортаж Яна Доброносова из прифронтового Краматорска
На улицах сложно найти целое здание
Краматорск Донецкой области регулярно подвергается атакам разными видами вооружения, в том числе авиабомбами. Населенный пункт находится менее, чем в 15 км от вражеских позиций.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил прифронтовой город, в котором родился.
Удары наносятся по жилым кварталам, административным зданиям и объектам критической инфраструктуры, что вызывает жертвы среди мирного населения.
Еще летом 2025 года сообщалось, что в Краматорской громаде разрушения получили 634 многоквартирные дома, 5 из которых уничтожены полностью.
Всего в городе 978 многоэтажек, то есть на тот момент были повреждены 65% многоквартирных домов.
Более свежих данных нет. Между тем только ночью 7 марта 2026 года кассетной авиабомбой были повреждены 12 жилых многоэтажек и 5 административных зданий. На фото выше видно здание "Укрпочты", разрушенное в ту злосчастную ночь.
В зимние морозы городская администрация оперативно заколачивала фанерой оконные проемы после обстрелов, чтобы не дать горожанам замерзнуть. "Телеграф" показал ужасные последствия обстрела Краматорска 8 февраля.