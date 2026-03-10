Повреждено более половины многоэтажек: фоторепортаж Яна Доброносова из прифронтового Краматорска

На улицах сложно найти целое здание

Краматорск Донецкой области регулярно подвергается атакам разными видами вооружения, в том числе авиабомбами. Населенный пункт находится менее, чем в 15 км от вражеских позиций.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил прифронтовой город, в котором родился.

Удары наносятся по жилым кварталам, административным зданиям и объектам критической инфраструктуры, что вызывает жертвы среди мирного населения.

Краматорск, карта

Еще летом 2025 года сообщалось, что в Краматорской громаде разрушения получили 634 многоквартирные дома, 5 из которых уничтожены полностью.

Всего в городе 978 многоэтажек, то есть на тот момент были повреждены 65% многоквартирных домов.

Главпочтамт «Укрпочты» в Краматорске, разрушенный авиабомбой 7 марта 2026 года

Краматорск в марте 2026 года

Более свежих данных нет. Между тем только ночью 7 марта 2026 года кассетной авиабомбой были повреждены 12 жилых многоэтажек и 5 административных зданий. На фото выше видно здание "Укрпочты", разрушенное в ту злосчастную ночь.

В зимние морозы городская администрация оперативно заколачивала фанерой оконные проемы после обстрелов, чтобы не дать горожанам замерзнуть. "Телеграф" показал ужасные последствия обстрела Краматорска 8 февраля.