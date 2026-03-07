Сплошные развалины. Как сейчас выглядит дом в Харькове, куда попала ракета России (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
9 марта в городе объявили Днем траура
Российская ракета в ночь на 7 марта попала в многоэтажку Харькова. Один из подъездов дома с 5 по 1 этаж рухнул. Среди пострадавших и погибших есть дети.
На месте происшествия уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. По его словам, спасатели продолжают разбор завалов.
Как видно на видео, по дороге к дому дежурит немало "скорых", развернут мобильный пункт помощи. От российского удара по состоянию на 16:00 погибли 11 человек. Среди погибших 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще 16 человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.
Семь человек могут находиться под завалами многоэтажки, в которую ночью попала ракета России. Известно, что 9 марта в Харькове объявлен Днем траура.
На фото хорошо видно, насколько сильным и разрушительным был удар российской ракеты. Часть дома уничтожило за считанные секунды. Вокруг многоэтажки куча осколков стекла, кровли и бетона. Много авто буквально смяло от удара.
Напомним, что, по предварительным данным прокуратуры Украины, Россия ударила по Харькову новой крылатой ракетой "Изделие-30". По своим характеристикам она похожа на ракету Х-101.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие последствия российской атаки в ночь на 7 марта в регионах Украины. Россия запустила 29 ракет и 480 дронов, из которых большинство — "шахеды". Основной целью атаки была энергетика и железнодорожная инфраструктура.