Погибли дети, много пострадавших. Какие последствия массированной атаки России по Украине (фото, видео)
Били не только по энергетике
В ночь на 7 марта Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине. Под обстрелом оказался ряд регионов, есть пострадавшие и попадания.
"Телеграф" собрал все, что известно о последствиях атаки. Заметим, что Россия запустила 29 ракет и 480 дронов, из которых большинство — "шахеды".
Известно, что основной целью атаки была энергетика и железнодорожная инфраструктура. В результате повреждений некоторые поезда в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно меняют маршруты.
По данным Воздушных сил, ночью было сбито 453 дрона, 11 ракет "Калибр" и 8 баллистических ракет "Искандер". Всего Россия применила против Украины 509 целей.
Харьковская область
В Харькове в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Россия ударила по городу ракетами и дронами, есть прямое попадание в многоэтажку. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате обстрела в собственном доме погибли учительница начальных классов и ее сын — ученик второго класса. Из-под завалов также достали тело еще одного мальчика.
Число погибших возросло до 15 человек. В больницы доставили четырех раненых, в том числе 11-летнего мальчика, который находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Спасатели продолжают работу.
Киев и область
В Голосеевском районе в результате атаки возник пожар в нежилой застройке. Обломки ракеты обнаружены на дороге в Деснянском районе и на трех локациях в Днепровском районе.
Черновицкая область
Основной удар был направлен на Днестровскую ГАЭС — одну из самых больших в мире гидроаккумулирующих электростанций. Данных о повреждениях или пострадавших нет.
Хмельницкая область
После взрывов начались перебои с электричеством. Повреждены окна здания на железнодорожной станции в Шепетовском районе.
Одесса и область
Россия ударила по портовой инфраструктуре, зафиксировано попадание. Данных о пострадавших нет. В результате попаданий загорелись резервуары с растительным маслом, поврежден зерновой склад. В другом порту также было зафиксировано разрушение.
Днепропетровская область
В результате атаки на объект инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар: почти 200 спасателей и 60 единиц техники ликвидируют последствия.
Запорожье
При обстреле России ранение получил младенец, повреждены окна в многоэтажном доме.
Когда последний раз Россия нанесла массированный удар
В ночь на 26 февраля Россия совершила массированную комбинированную атаку, то есть более 10 дней назад. Тогда враг запустил 420 дронов и 39 ракет разных типов. Войска РФ наносили удары по газовой инфраструктуре на Полтавщине, по электроподстанциям на Киевщине и Днепровщине. Спасатели работали в Черниговской, Запорожье, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и столице.
Главная цель удара – подстанции, аэродром, ТЭЦ, ТЭС, объект ВПК. Основным направлением атаки была столица, там раздались десятки взрывов
