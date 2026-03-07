Загинули діти, багато постраждалих. Які наслідки масованої атаки Росії по Україні (фото, відео)

Били не тільки по енергетиці

У ніч на 7 березня Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні. Під обстрілом опинилась низка регіонів, є постраждалі та влучання.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про наслідки атаки. Зауважимо, що Росія запустила 29 ракет та 480 дронів, з яких більшість — "шахеди".

Відомо, що основною метою атаки була енергетика та залізнична інфраструктура. Внаслідок пошкоджень деякі поїзди у Рівненській, Вінницькій та Житомирській областях вимушено змінюють маршрути.

За даними Повітряних сил, вночі було збито 453 дрони, 11 ракет "Калібр" та 8 балістичних ракет "Іскандер". Всього Росія застосувала проти України 509 цілей.

Дані збиття ракет та дронів під час атаки 7 березня. Фото: ПС

Рух цілей під час атаки по Україні 7 березня

Харківська область

У Харкові внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Росія вдарила по місту ракетами та дронами, є пряме влучання у багатоповерхівку. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, внаслідок обстрілу у власному будинку загинули вчителька початкових класів та її син — учень другого класу. З-під завалів також дістали тіло ще одного хлопчика.

Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Харків. Фото: Харківська ОВА

Наслідки атаки на Харків

Кількість загиблих зросла до 15 осіб. До лікарень доставили чотирьох поранених, зокрема — 11-річного хлопчика, який перебуває у вкрай важкому стані в реанімації. Рятувальники продовжують роботу.

Київ та область

У Голосіївському районі внаслідок атаки виникла пожежа у нежитловій забудові. Уламки ракети виявлено на дорозі у Деснянському районі та на трьох локаціях у Дніпровському районі.

Чернівецька область

Основний удар було спрямовано на Дністровську ГАЕС — одну з найбільших у світі гідроакумулюючих електростанцій. Даних про пошкодження чи постраждалих немає.

Дніпровська ГАЕС. Фото: відкриті джерела

Хмельницька область

Після вибухів почались перебої з електрикою. Пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі.

Одеса та область

Росія вдарила по портовій інфраструктурі, зафіксовано влучення. Даних щодо постраждалих немає. Внаслідок влучань загорілися резервуари з рослинною олією, пошкоджено зерновий склад. В іншому порту також зафіксували руйнування.

Наслідки атаки на Одещину. Фото: ДСНС

Дніпропетровська область

Внаслідок атаки на об'єкт інфраструктури спалахнула масштабна пожежа: майже 200 рятувальників та 60 одиниць техніки ліквідують наслідки.

Запоріжжя

Під час обстрілу Росії поранення отримало немовля, пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку.

Коли востаннє Росія завдала масованого удару

У ніч на 26 лютого Росія здійснила масовану комбіновану атаку, тобто понад 10 днів назад. Тоді ворог запустив 420 дронів та 39 ракет різних типів. Війська РФ завдавали ударів по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині. Рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці.

Головна ціль удару — підстанції, аеродром, ТЕЦ, ТЕС, об'єкт ВПК. Основним напрямком атаки стала столиця, там пролунали десятки вибухів

