Російські FPV-дрони "полюють" на авто в Краматорську (репортаж Яна Доброносова)

Щодня в Краматорську фіксують кілька влучань в автомобілі

Ситуація у Краматорську залишається напруженою, атаки FPV-дронами по місту почастішали. Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов зафіксував наслідки влучання російського дрона в автомобіль у Краматорську.

За останні дні про влучання FPV-безпілотників в автомобілі звітували кілька разів. Один з таких випадків 24 березня потрапив в об’єктив фотокореспондента. Машину такий удар частіше за все знищує.

Знищене авто після удару FPV-дрона у Краматорську

Задня частина авто вигоріла вщент

Від салону залишився лише металевий каркас

За даними начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, лише за минулу добу, 23 березня, Краматорськ чотири рази зазнав російських обстрілів. Зокрема, о 18:10 було зафіксовано два удари безпілотників по автівках у приватному секторі. Пізніше, о 22:50, FPV-дрон із бойовою частиною ще раз влучив в автомобіль на околицях громади. Ще через кілька хвилин, о 22:55, росіяни скинули ФАБ-250 на приватний сектор, пошкодивши 16 житлових будинків.

Що відбувається на Краматорському напрямку

Попри наближення фронту, у Краматорську досі залишається багато людей і транспорту. Це місто — один з небагатьох великих населених пунктів Донеччини, що не в окупації. Та безпека — умовна, до лінії фронту трохи більше 13 кілометрів.

Краматорськ на карті DeepState

Як свідчать карти проєкту DeepState, протягом останнього тижня просування противника відбувається саме на напрямках між Костянтинівкою та Лиманом — у бік Краматорська і Слов’янська. Інтенсивність бойових дій на Краматорському напрямку останніми тижнями помітно зросла. За словами Івана Петричака, начальника відділення комунікації 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, активізувалася як артилерія, так і використання дронів.

Росіяни дедалі частіше застосовують FPV-дрони не лише після розвідки, а й у режимі постійного "полювання". Такі безпілотники можуть самостійно патрулювати місцевість, шукати цілі — від техніки до позицій — і одразу завдавати ударів. "Коли батарея сідає, то він падає, де прийдеться. Якщо це населений пункт, то це можуть бути і будинки, і дороги, а якщо поле, то просто в поле", — пояснив військовий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дружківці ситуація з безпекою цивільних ще гірша — звідти наразі евакуйовують мешканців. Частина все ще залишається і щоденно ризикує під дронами. В населеному пункті проблема з комунікаціями, тож готувати їжу часто доводиться просто на вогні у дворі.