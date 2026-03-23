Життя під прицілом fpv-дронів: як сьогодні виглядає Дружківка (репортаж Яна Доброносова)

Кореспондент показав, як виживають люди у прифронтовому місті

Росіяни знищують ще одне українське місто. Йдеться про Дружківку Донецької області, яка цілеспрямовано перетворюється на суцільні руїни.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав прифронтове місто. Він показав, як живуть люди, що залишаються в ньому.

Населений пункт розташований за 13 км від окопів росіян. Така близькість до ЛБЗ тягне за собою постійну небезпеку та обстріли росіян. З кожним днем у Дружківці дедалі більше розбитих будинків та автомобілів, що згоріли на вулицях, які вже стали чимось звичним для місцевих жителів.

Дружківка на карті. Дані: DeepState

Над містом постійно літають fpv-дрони. Раніше ми писали, що одним з маркерів воєнного часу в Дружківці є антидронові сітки. Також звичайним явищем стали клуби диму над містом.

Крім того, що тут часто трапляються пожежі внаслідок атак БПЛА, люди змушені топити буржуйки та готувати їжу на багаттях через відсутність електрики та газу. Один із місцевих жителів розповів, що готує курку на кілька сімей, оскільки купити іншої їжі немає можливості.

Дружківка, березень 2026

До великої війни в Дружківській громаді проживали понад 60 тисяч осіб, проте зараз більшість змушені були виїхати, щоб не наражати на небезпеку себе і своїх рідних. Проте частина людей залишаються у місті.

Нагадаємо, на початку березня Дружківку відвідав президент України Володимир Зеленський. Він відзначив бійців нагородами та дізнався оперативний стан на цій ділянці.